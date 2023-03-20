Москва, 19 мая, 2023, 17:48 — ИА Регнум. За неделю в зоне СВО в Херсонской и Запорожской областях спецназ Росгвардии обезвредил сотни взрывоопасных предметов, сообщили 19 мая в пресс-службе ведомства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спецназ Росгвардии

«Только в Херсонской и Запорожской областях в последние дни их было обнаружено более 500», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что спецназовцы нашли в зоне спецоперации противопехотные и противотанковые мины, миномётные снаряды, противотанковые управляемые ракеты «Фагот», «Метис» и NLAW. Также росгвардейцы обезвредили снаряды реактивных систем залпового огня, ручные гранаты, выстрелы для гранатомёта.

«Также обнаружено четыре килограмма взрывчатки, в том числе пластид иностранного производства», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 17 мая в Запорожской области возле села Сосновка Мелитопольского района российские силовики нашли тайник с боеприпасами. Взрывотехники уничтожили 18 патронов калибра 5,45 мм, два осколочных гранатомётных выстрела калибра 17 мм, и десять выстрелов противотанкового гранатомёта ПГ-9.