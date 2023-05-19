Москва, 19 мая, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Отныне каждый следующий шаг «большой семерки» (G7) по наращиванию санкционного давления на Россию вызывает все большее напряжение самого «коллективного Запада», считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Pool /G7 Hiroshima/Global Look Press Саммит G7

«Каждый новый шаг ударяет по собственным интересам стран Запада, будь то поставки алмазов или атомная энергетика», — сказал он ИА Регнум.

Так эксперт прокомментировал совместное заявление лидеров стран G7, принятое на саммите, проходящем с 19 по 21 мая в Хиросиме. В числе прочего, руководители «семерки» договорились, что будут стремиться ограничить торговлю алмазами, добытыми в России, а также объявили, что продолжат ограничивать экспорт в Россию промышленного оборудования и технологий. Ранее на сайте британского кабинета министров появилось сообщение о том, что пять из стран «семерки» — США, Британия, Франция, Канада и Япония, договорились объединиться с целью вытеснения России с международного рынка атомной энергетики.

«Санкционная политика сохраняется, сама установка не меняется и пока нет никаких оснований считать, что она изменится. И «семерка» подтверждает, что сама позиция не подлежит корректировке», — констатирует Лукьянов.

При этом, подчеркнул эксперт, западные страны уже успели ощутить болезненные последствия предыдущих ограничений, и их лидеры отдают себе отчёт в том, что последующие будут в любом случае иметь оборотную сторону. Поэтому согласовывать новые санкции в отношении России становится всё сложнее, констатировал Лукьянов.

Затруднения с поиском новых ощутимых мер воздействия на Россию страны G7 стараются компенсировать доступными им символическими жестами. К их числу, по мнению Лукьянова, можно отнести приглашения украинского президента Владимира Зеленского в европейские столицы и на саммит G7 в Хиросиму.

Лукьянов видит у «большой семерки» явный настрой на сохранение антироссийского курса при наличии внутреннего торга по поводу конкретных санкций.

«В целом направление четкое, но отдельные меры воздействия откладываются или корректируются, может быть смягчаются, поскольку это соответствует запросам тех или иных стран, критически заинтересованных в таких исключениях», — указал эксперт.

При этом, если верить утечкам, Евросоюз намерен сконцентрировать новый пакет санкций на противодействии обходу уже принятых ранее. То есть речь о повышении эффективности прежних ограничений, объяснил Лукьянов.

«Закручиванием гаек» Запад может заниматься бесконечно, поскольку со временем будут возникать всё новые формы и способы обхода рестрикций, отметил председатель Совета по внешней и оборонной политике.

В совместном заявлении лидеров G7 также отмечается, что будет продолжена заморозка российских активов до момента, пока Москва не компенсирует Украине ущерб от конфликта. С этой целью предпринимаются шаги для «полного учёта суверенных активов России», замороженных в юрисдикциях стран «семерки».

Также руководители «клуба семи» договорились работать над ограничением использования Россией международной финансовой системы и продолжением ограничения экспорта в страну промышленного оборудования и технологий.

При этом, как ранее сообщило агентство Bloomberg, «семерка» решила не вводить «почти полный» запрет на экспорт в Россию. Утверждается, что G7 лишь намерена расширить действующие ограничения на товары, «имеющие решающее значение» для проводимой Россией спецоперации на Украине — в том числе, продукции, используемой военными.