Пятигорск, Ставропольский край, 19 мая, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В российских средствах массовой информации не должно быть проявлений ксенофобии. Об этом 19 мая на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил президент России Владимир Путин.

Татьяна Барыбина/Пресс-служба губернатора Ставропольского края/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям

Глава государства отметил, что в блогосфере повлиять на это непросто, а в отношении государственных СМИ это точно нужно сделать.

На эту проблему на заседании указала президент регионального совета Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия российских цыган» Надежда Деметер. Она предложила запретить употреблять в СМИ слова, указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок.

«Постараемся сделать всё, чтобы не допускать [в прессе] никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией», ― пообещал российский лидер.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил указывать в средствах массовой информации национальность всех преступников, а не только выходцев с Кавказа.

Ранее законопроект о запрете упоминания в СМИ и интернете национальности преступников и подозреваемых в Госдуму внёс парламент Чечни. Там посчитали, что распространение таких сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к противозаконной деятельности.