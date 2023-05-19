Москва, 19 мая, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Россия согласится на диалог с США, если они откажутся от претензий на собственную исключительность. Россия не намерена допускать ущемления своих интересов ради диалога, заявил 19 мая заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире «Первого канала».

Владимир Федоренко/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков

Он напомнил, что в России американское руководство видит «острую угрозу», Китай же Штаты считают своим стратегическим соперником. Это показывает неотменимую веру США в собственную исключительность.

«Мы готовы к диалогу [с США], если и когда они дозреют, но своими интересами не поступимся, мы их надёжно обеспечим», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая президент Владимир Путин заявил, что Запад ошибся, пытаясь поссорить народы России между собой. Бывшие владельцы колоний судят о России по себе, считая, что её слабость — в многонациональности.

Президент назвал этот подход Запада тупиковым: народы России становятся ещё сплочённее, когда на страну пытаются давить. Заложников колониального подхода он назвал недоумками.