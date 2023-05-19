Москва, 19 мая, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и специальный представитель ООН Вирджиния Гамба в пятницу, 19 мая, обсудили в контексте Украины совместную работу по предотвращению нарушений в отношении детей. Об этом сообщили в МИД России.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров и Гамба обменялись мнениями о взаимном сотрудничестве по вопросам нарушений относительно детей в условиях вооружённых конфликтов в мировых регионах, также коснулись Украины.

«Подтверждена важность принятия вовлеченными сторонами практических мер по эффективной защите несовершеннолетних в горячих точках и соблюдения универсальных норм международного гуманитарного права», — говорится в опубликованном на сайте МИД сообщении.

Лавров и Гамба условились укреплять взаимодействие при выполнении профильных резолюций Совбеза ООН.

Ранее ИА Регнум сообщало о похищении украинской полицией сотен детей, в том числе сирот, из Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Силовики ДНР зафиксировали факты силового изъятия детей украинским подразделением «Белый Ангел». Сообщается, что полицейские действовали под предлогом гуманитарной помощи и увозили своих жертв в неизвестном направлении.