Москва, 19 мая, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Противники России, используя агентуру и политических маргиналов, будут продолжать пытаться раскачать страну изнутри. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Корсун ИА REGNUM Предатели

«Наши извечные геополитические конкуренты, противники используют свою агентуру внутри страны, а также частично выведенную агентуру за границу с целью её сохранения, используют различного рода политических маргиналов, пытаются и будут пытаться раскачать нашу страну изнутри», — сказал глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Также президент отметил, что противники России продолжат совершенствовать способы воздействия.

«Мы должны иметь в виду, что они [агенты противников России] существуют и что их дальше будут использовать для своих целей те, кто стремится нас раскачать, в своей борьбе с Россией будут [их] использовать. И будет борьба продолжаться, без всякого сомнения», — сказал президент.

Путин напомнил, что геополитические противники вели борьбу на протяжении веков, и, безусловно, продолжат делать это в будущем. И Россия должна это иметь виду.

«Как в таких случаях говорят, никакой фантазии», — резюмировал президент.

Как ранее сообщило ИА Регнум, Владимир Путин заявил заявил, что Россия от внешнего давления всегда проявляет большую сплочённость и те, кто проявляет агрессию против России, — недоумки. Глава государства заявил, что на страну пытаются давить. Запад направил против Москвы экономический, военный, политический, информационный арсенал. Противники пытаются поссорить народы России.

Полагая, что многонациональность России — её уязвимое место, противники делают всё, чтобы разобщить людей. В действительности в многонациональности страны заключается её сила, подчеркнул президент и назвал недоумками сторонников колониальных идей.