Путин: противники России продолжат попытки раскачать страну изнутри
Путин: противники России продолжат попытки раскачать страну изнутри с помощью маргиналов и агентуры
Москва, 19 мая, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Противники России, используя агентуру и политических маргиналов, будут продолжать пытаться раскачать страну изнутри. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин.
«Наши извечные геополитические конкуренты, противники используют свою агентуру внутри страны, а также частично выведенную агентуру за границу с целью её сохранения, используют различного рода политических маргиналов, пытаются и будут пытаться раскачать нашу страну изнутри», — сказал глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Также президент отметил, что противники России продолжат совершенствовать способы воздействия.
«Мы должны иметь в виду, что они [агенты противников России] существуют и что их дальше будут использовать для своих целей те, кто стремится нас раскачать, в своей борьбе с Россией будут [их] использовать. И будет борьба продолжаться, без всякого сомнения», — сказал президент.
Путин напомнил, что геополитические противники вели борьбу на протяжении веков, и, безусловно, продолжат делать это в будущем. И Россия должна это иметь виду.
«Как в таких случаях говорят, никакой фантазии», — резюмировал президент.
Как ранее сообщило ИА Регнум, Владимир Путин заявил заявил, что Россия от внешнего давления всегда проявляет большую сплочённость и те, кто проявляет агрессию против России, — недоумки. Глава государства заявил, что на страну пытаются давить. Запад направил против Москвы экономический, военный, политический, информационный арсенал. Противники пытаются поссорить народы России.
Полагая, что многонациональность России — её уязвимое место, противники делают всё, чтобы разобщить людей. В действительности в многонациональности страны заключается её сила, подчеркнул президент и назвал недоумками сторонников колониальных идей.