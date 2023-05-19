Москва, 19 мая, 2023, 17:10 — ИА Регнум. МВД РФ объявило в розыск прокурора международного уголовного суда Карима Хана, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, следует из базы розыска ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

При этом по какой именно статье разыскивают 53-летний Карим Хан не указывается. Его внесли в базу розыска почти спустя два месяца после того, как МУС выдал ордер на арест Путин.

О решении Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды) о выдаче ордера на арест президента России Путина стало известно в 17 марта. В Министерстве иностранных дел РФ после публикации документа заявили о «юридической ничтожности» решений МУС для России.

В Кремле тогда указали, что сама постановка вопроса о возможном аресте президента России возмутительна и неприемлема.

В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут — документ, не ратифицированный ни Россией, ни США, ни еще несколькими десятками стран мира. Власти США после принятия судом нескольких решений в отношении американских граждан в 2019 году ввели санкции против МУС.