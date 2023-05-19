Тампере, Финляндия, 19 мая, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Охрана стадиона в финском Тампере, где проходил матч в рамках чемпионата мира (ЧМ) по хоккею, заставили болельщика снять футболку с надписью «Россия». Об этом сообщила местная газета Ilta-Sanomat.

Алексей Куденко/РИА Новости Российский болельщик

Игра проходила между Венгрии и Швеции. Футболку надел венгерский болельщик. Охрана не увидела надписи когда он проходил на стадион, о ней сообщили во время матча.

«У футболки была белая основа, и поэтому её было трудно отличить от футболок венгерских болельщиков», — сообщил журналистам менеджер по безопасности Вилле Кетонен.

Охрана потребовала от болельщика удалиться, но он согласился снять футболку, чтобы досмотреть игру.

«Ситуация закончилась тем, что упомянутый зритель решил посмотреть концовку матча без российской футболки», — рассказал Кетонен.

ЧМ по хоккею в 2023 году должен был проходить в России, но Международная федерация хоккея лишила Россию этого права, ссылаясь на беспокойство о безопасности. Соревнования перенесли в Ригу и Тампере. Также на чемпионат не допустили российскую и белорусскую сборные.

Организаторы запретили приносить на игры флаги России и Белоруссии, при этом разрешили приходить с украинскими.