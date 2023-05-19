Пятигорск, Ставропольский край, 19 мая, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Попытки разделить русский и финно-угорские народы безосновательны и обречены на провал. Об этом 19 мая на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил президент России Владимир Путин.

Татьяна Барыбина/Пресс-служба губернатора Ставропольского края/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям

Глава государства напомнил, что у финно-угорских народов очень сильно друг от друга отличающиеся языки, поэтому русский язык для них является, в том числе, связующим.

«Что касается разобщения русского и финно-угорских народов, это пытаются сделать люди, которые вообще не понимают, где они находятся и кто они такие», ― подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, эти попытки не имеют под собой абсолютно никаких оснований, никакой почвы и, безусловно, обречены на провал.

Президент напомнил, что ещё до образования централизованного российского государства и государственных образований финно-угорских народов славянские и финно-угорские племена жили вместе в мире.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава государства заявил, что народы России, конечно, разные, и у каждого есть своя малая родина, но есть и единое Отечество ― Россия с её многообразной культурой и великим русским языком, который выполняет уникальную функцию языка межнационального общения.

Путин указал, что в условиях внешней агрессии происходит только укрепление многонационального российского народа. По его словам, Россия от внешнего давления всегда проявляет большую сплочённость, и те, кто проявляет агрессию против страны, — недоумки.