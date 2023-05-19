Пятигорск, Ставропольский край, 19 мая, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Строительство соборной мечети в Республике Крым нужно закончить поскорее. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе заседания президент заслушал зампред Совета крымских татар при главе Республики Крым Чингиза Якубова о строительстве и реконструкции новых православных храмов и мечетей.

Как отметил президент, о строительстве соборной мечети в Симферополе мечтали многие поколения крымских татар и мусульман Крыма.

Также он поинтересовался, когда планируется закончить строительство мечети, на что Якубов ответил, что это займёт «месяца три-четыре».

«Надо завершать, <…> строительство длится уже достаточно давно, надо завершать», — сказал Путин

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 мая, Путин пообещал помочь ополченцу Донбасса Рафи Джабару, который потерял в ходе боевых действий обе ноги, решить проблемы со здоровьем и реабилитацией. Глава государства также выслушав военного и поблагодарил его за преданность ценностям.