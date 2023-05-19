Серпухов, Московская область, 19 мая, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Суд арестовал главного налоговика подмосковного Серпухова Александра Кирша, сообщил 19 мая Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По данным следствия, совместно с тремя подчиненными Кирш выстроил схему вымогательства у коммерческих структур. СК также возбудил уголовные дела в отношении четырех чиновников ФНС.

«Сумма взятки составляла от полутора до четырех с половиной миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По информации источника, за взятки сотрудники налоговой снижали суммы доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены.

Как сообщало ИА Регнум, Кирша задержали 19 мая. Его подозревают в восьми эпизодах взяточничества. Кроме главы налоговой службы Серпухова под подозрение в коррупции попали и другие чиновники ФНС, в том числе начальник отдела выездных проверок Наталья Коротнева, начальник отдела предпроверочного анализа Елена Рыжова, начальник отдела обеспечения процедуры банкротства Павел Нефедов, а также старший инспектор отдела по регистрации и учету налогоплательщиков Атеша Вугароглы Гасымов.