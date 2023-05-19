Москва, 19 мая, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов 19 мая на заседании совета по межнациональным отношениям попросил президента Владимира Путина вмешаться в вопрос о бойце Рафи Джабаре, который потерял обе ноги, но отказывается покинуть подразделение, чтобы сделать протезы. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Баринов рассказал, что Джабар участвует в боях в Донбассе с 2014 года. Оставшись без ног, он продолжает поддерживать своё подразделение, готовит солдат, проводит воспитательную работу.

«Мы не в состоянии его заставить, он не хочет надолго покидать Донбасс, и он послушается только вас», — глава агентства.

Когда Джабару предоставили слово, он рассказал, что тяжёлое ранение получил в 2017 году, находился в коме. В те дни православные священники искали, кто может стать для него донором крови. Путин пообещал, что отдельно поговорит с Джабаром по поводу его здоровья и восстановления.

«Уверен, мы эту проблему обязательно решим», — сказал президент.

Как ранее сообщала газета «АиФ», Рафи Джабар взявший позывной Абдула, родился в Афганистане. В возрасте семи лет в 1985 году его привезли в СССР, чтобы спрятать от войны. Его отца, активного участника Апрельской революции 1978 года убили моджахеды. Видя, в какой хаос погрузился Афганистан, когда там победили ставленники США, Джабар пошёл добровольцем в ополчение ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске, подчеркнул, что вся Россия благодарна участникам СВО на Украине за мужество и героизм, а также надеется на них. Президент отметил, важность единства россиян, так это делает их сильными и непобедимыми.