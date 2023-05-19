Москва, 19 мая, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Квартира загорелась в многоэтажке на юге Москва, сообщает 19 мая источник ИА Регнум. Возгорание произошло в доме №23 по улице Теплый Стан. Очевидцы сообщают о клубах дыма и огне на одном из балконов.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Есть угроза перехода пламени на верхние этажи.

На место отправились сотрудники экстренных служб. Причина возгорания пока неизвестна. Данные о пострадавших к моменту публикации не поступали.

15 мая сообщалось, что в Москве в многоквартирном доме № 10 на Заповедной улице произошёл пожар. Жертвой возгорания стал один человек.