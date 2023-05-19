Сыктывкар, 19 мая, 2023, 16:31 — ИА Регнум. За прошедший год сотрудники российских спецслужб не позволили проникнуть на Северо-Запад России 13 лицам, возможным агентам Украины. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре по ситуации на северо-западе страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

«В прошлом году не допущен въезд на территорию округа 13 иностранных граждан, имевших признаки причастности к агентурному аппарату спецслужб Украины, а также более 40 лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям», — сказал он.

Патрушев уточнил, что также удалось пресечь подрывную деятельность ряда немецких неправительственных некоммерческих организаций, которые оспаривали принадлежность Калининградской области к России.

Также секретарь Совбеза указал, что при проведении оперативно-профилактических мероприятий за год удалось выявить свыше 1,5 тыс. нарушений в пограничной сфере и порядка 5 тыс. нарушений миграционного законодательства.

«Из незаконного оборота изъято свыше 100 кг взрывчатых веществ и более 4 тыс. единиц различных боеприпасов», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 мая, Патрушев заявил, что в последнее время в России, особенно в приграничных с Украиной районах, активизировались украинские диверсионные группы. При этом ВСУ систематически обстреливают населённые пункты, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и беспилотники. Он добавил, что также участились попытки попасть в Россию со стороны радикальных и экстремистских групп, собирающихся вести в нашей стране подрывную и террористическую деятельность.