Ярославль, 19 мая, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Спасатели 19 мая обнаружили тело друга основателя группы Cream Soda, утонувшего в марте в Ярославской области.

ИА REGNUM Разлив Волги

Как установили в следователи регионального СК, найденным оказался Аристарх Ухтомский, объявленный пропавшим без вести. Тело обнаружили в акватории Волги в селе Диево-Городище в Некрасовском районе Ярославской области. Об этом сообщил ТАСС.

Как ранее сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 20 марта 2023 года, когда под лёд на Волге в Ярославской области провалились пять человек. Двоих удалось достать из воды сразу, но молодой человек умер в машине скорой помощи, а девушку доставили в больницу.

Водолазы также подняли из воды тело одного из утонувших — основателя и участника группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Позднее Cream Soda подтвердила гибель своего продюсера — в официальном аккаунте группе появилась запись о том, что он провалился под лёд в Ярославской области. Поиски его брата Романа продолжаются. Как заявили ИА Регнум в районном управлении МЧС, где произошла трагедия, действует постоянный запрет выхода на лёд.