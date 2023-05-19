Москва, 19 мая, 2023, 16:29 — ИА Регнум. С начала года в Вооружённые силы России на контрактной основе и в рамках добровольных формирований приняли более 117 тысяч человек, заявил 19 мая заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев.

На совещании по вопросам набора на военную службу по контракту он пояснил, что работа по доукомплектованию российской армии продолжается в рамках указания президента на эту тему.

«По данным Минобороны, в результате проведённых мероприятий с участием, в том числе участников нынешнего совещания, с 1 января по 19 мая в ряды Вооружённых сил приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 тысяч 400 человек», — сказал Медведев.

В России в рамках СВО 21 сентября 2022 г. стартовала частичная мобилизация. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о призыве 300 тысяч человек в рамках мобилизации. 31 октября Минобороны РФ объявило о завершении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации.