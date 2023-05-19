* Greenpeace — запрещённая в России организация

Москва, 19 мая, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность организации «Гринпис» (Greenpeace International) (организация, признанная в РФ нежелательной) на российской территории и. Об этом 19 мая сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Greenpeace (организация, признанная в РФ нежелательной)

«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council, «Гринпис интернэшнл», «Фонд Гринпис совет», «Гринпис», Нидерланды) (организация, признанная в РФ нежелательной) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе.

Также там указали, что в России природоохранная деятельность названной организации фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела страны и направлена на подрыв её экономических основ.

В пресс-службе отметили, что после начала спецоперации активисты Greenpeace ведут антироссийскую пропаганду, призывают к дальнейшей экономической изоляции России и ужесточению санкций.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов» («Kongres Deputowanych Ludowych») нежелательной на территории страны. Такое решение было принято по итогам изучения поступивших материалов. В результате этого было установлено, что указанная организация создана в Польше в 2022 году и её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.