Киев, 19 мая, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Из-за повреждения одна из электростанций на Украине прекратила производство энергии, сообщил 19 мая украинский энергохолдинг ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии…повреждены магистральные линии», — говорится в сообщении.

В компании не уточнили о какой именно ТЭС идёт речь. Сообщается только, что энергетики работают над восстановлением работы объекта.

Как сообщало в мае ИА Регнум, исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что на Украине повреждено до 75% тепловой генерации, на её восстановление нужно почти 150 млн долларов.

В январе пресс-служба компании «Укрэнерго» заявила, что в результате взрывов на Украине существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций

В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал размер ущерба, понесённого энергосистемой страны после начала СВО. По его словам, в общей сложности из-за постоянных атак повреждёнными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций.