Польша, 19 мая, 2023, 16:17 — ИА Регнум. В Польше обнаружили боеголовку ракеты, обломки которой нашли под городом Быдгощ в апреле. Об этом со ссылкой на главу канцелярии президента Польши Павла Шрота сообщил в пятницу, 19 мая, телеканал Polsat.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам чиновника, которые приводит СМИ, боеголовка — особенная, потому что «сделана из бетона».

«Что касается боеголовки, то она обнаружена, её исследуют соответствующие учреждения», — привёл телеканал заявление Шрота.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 27 апреля польские власти сообщили об обнаружении примерно в 15 километрах от Быдгоща обломки неопознанного воздушного военного объекта. Тогда несколько польских СМИ со ссылкой на собственные источники написали об обнаружении фрагментов напоминающего обломки ракеты объекта с надписями на русском языке. Позднее появилась информация о принадлежности обломков польской армии. Журналист Кшиштоф Засада выяснил, что, вероятно, объект не имеет отношения к сторонам конфликта на Украине и может принадлежать армии Польши. При каких обстоятельствах объект упал, остаётся неизвестным.