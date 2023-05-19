Белгород, 19 мая, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В один из дворов многоквартирного дома в Белгороде упал беспилотник. Об этом 19 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома», — написал он.

Гладков уточнил, что, по предварительным данным, дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, после чего свалился на землю.

Кроме того, глава региона отметил, что в результате инцидента никто не пострадал и нет разрушений, а также добавил, что сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и оперативная группа.

Как сообщало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов написал, что в ночь на 19 мая силы ПВО региона уничтожили четыре беспилотника. Он подчеркнул, что никто в результате атаки дронов не пострадал, разрушений нет, и призвал жителей полуострова сохранять спокойствие.