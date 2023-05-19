Москва, 19 мая, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Вице-спикера Государственной думы Владислава Даванкова выдвинули кандидатом на выборы мэра Москвы от партии «Новые люди». Об этом 19 мая на пресс-конференции сообщил лидер партийного объединения Алексей Нечаев.

Антон Новодережкин/ТАСС Владислав Даванков

«Наш кандидат в мэры Москвы — Владислав Даванков», — заявил руководитель партии.

Вячеслав Даванков является первым заместителем руководителя фракции «Новые люди». Ранее он занимал пост заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

Партия «Новые люди» впервые выдвигает своего представителя кандидатом в столичные градоначальники. Это молодая партия, которая впервые вошла в нижнюю палату российского парламента в 2021 году, намерена также участвовать в выборах всех уровней, в том числе президентских в 2024 году, сообщил её лидер РИА Новости.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования в сентябре 2019 года. Нынешний руководитель столицы Сергей Собянин также планирует участвовать в них. Он станет выдвиженцем от партии «Единая Россия», сообщила 19 мая замглавы исполкома московского отделения ЕР, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Елиферова.