ДНР, 19 мая, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Российская армия при отражении наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) и попытке прорыва фланга у Артёмовска уничтожила украинского наводчика из спецназа «Волки да Винчи» Юрий Юхимюк с позывным Юхим, сообщили 19 мая в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео Юрий Юхимюк — украинский наводчик из спецназа «Волки да Винчи» с позывным Юхим

«Юхим — артиллерист, лучший наводчик из неонацистского спецподразделения «Волки да Винчи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Юхим приехал в зону боевых действий из Германии.

Как сообщало 16 мая ИА Регнум, российские штурмовики ликвидировали женщину-снайпера из Польши, стрелявшую по мирному населению Артёмовска.

Под Артёмовском погиб бывший морпех США 26-летний Купер Эндрюс, участвующий в боевых действиях на стороне Украины. Мать погибшего наёмника рассказала, что её сын уехал из штата Огайо на Украину в ноябре. Со слов женщины, парень был ранен, вероятно, 19 апреля под Артёмовском. При этом контракт Эндрюса с иностранным легионом закончился в марте.

Также 6 мая стало известно об уничтожении 27-летнего американского наёмника Кристофера Кэмпбелла. Погибший служил в американской армии, воевал в Ираке и Кувейте, затем пошёл воевать в интернациональный легион ВСУ.