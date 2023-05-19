Гавана, 19 мая, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Уже в ближайшие несколько месяцев Россия возобновить регулярное авиасообщение с Кубой. Об этом 19 мая заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Он уточнил, что первые рейсы в эту страну авиакомпании начнут выполнять с 1 июля.

«По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании «Аэрофлот», ― добавил вице-премьер.

Он подчеркнул, что Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке. По его словам, совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлениям.

Прямое авиасообщение между Кубой и Россией приостановили из-за санкций в марте 2022 года. Добраться до Гаваны из Москвы можно с пересадкой в Стамбуле.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Дмитрий Чернышенко 18 мая прибыл с рабочим визитом на Кубу. На следующий день в Гаване состоялось 20-е заседание межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, по итогам которой РФ и Куба подписали ряд соглашений, направленный на укрепление и углубление сотрудничества двух государства.

19 мая состоялся первый за четыре года рейс из Москвы в Тбилиси после того, как президент России Владимир Путин снял запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний, а с 15 мая отменили визовый режим для грузинских граждан.

Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на пассажирские перевозки в Россию с 20 мая. До этого такое же разрешение получила российская компания «Азимут». Позднее агентство гражданской авиации Грузии выдало авиакомпании из России Red Wings разрешение на полёты с июня по направлениям Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва.