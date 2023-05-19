Соледар, ДНР, 19 мая, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Отряд сибирских казаков, входящий в состав бригады «Терек» отбил наступление ВСУ на подходе к Соледару, находящемуся недалеко от Артёмовска в ДНР, и смогли захватить вражеские позиции. Об этом 19 мая сообщил в своём Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

По его данным, противник решил использовать холмистую местность и подойти к городу по низине. Наступление проводили на танках под прикрытием БМП и личным составом, пытаясь прорвать линию обороны между двумя российскими подразделениями и оттеснить их в город.

«Но наши сибирские казаки не жалея себя уничтожили 2 танка, 1 БМП и личный состав противника. Сам бой длился почти 12 часов», — написал Лисицын.

Он сообщил, что российские бойцы не только разбили наступающие силы противника, но также прорвали линию обороны врага и заняли позиции ВСУ. При этом с нашей стороны не обошлось без потерь.

Ранее стало известно, что российские штурмовики взяли укрепрайон ВСУ в Артёмовске, проводят зачистки на улице Чайковского, расположенной на западной окраине города. В конце улицы идут бои в районе «Самолёт».

Как сообщало ИА Регнум, после освобождения Соледара российские бойцы рассказали, что украинские военные, покидая город, ошиблись при минировании складов и не смогли их уничтожить. В результате штурмовики обнаружили сотни тысяч ящиков с оружием и боеприпасами.