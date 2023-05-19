Москва, 19 мая, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В стратегии национальной политики России должны появиться аспекты, связанные с вхождением в состав государства новых регионов, где проживают люди разных национальностей, заявил 19 мая президент России Владимир Путин.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

По словам президента, стратегия государственной национальной политики требует актуализации. Она действует более 10 лет, отметил глава государства.

«В современных условиях она требует актуализации», — считает Путин.

Глава государства по видеосвязи 19 мая проводит заседание совета по межнациональным отношениям. Путин предложил участникам заседания в ближайшее время спокойно обсудить ситуацию в каждом субъекте Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 19 мая, что на заседании совета по межнациональным отношениям обсудят три крупных блока вопроса, а именно преимущества современной российской модели в национальной политике, интеграция новых субъектов и корректировка национальной политики в условиях угроз извне. В мероприятии примут участие директор Института российской истории РАН Юрий Петров, президент Академии наук Чеченской республики Джамбулат Умаров, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Также планируется участие в заседании добровольцев из Донбасса.