Москва, 19 мая, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Россия от внешнего давления всегда проявляет большую сплочённость, и те, кто проявляет агрессию против России — недоумки, заявил 19 мая президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства заявил, что на Россию пытаются оказать давление. Запад направил против страны экономический, военный, политический, информационный арсенал. Противники России пытаются поссорить её народы.

Полагая, что многонациональность России — её уязвимое место, противники делают всё, чтобы разобщить людей. В действительности в многонациональности России заключается её сила, отметил президент.

«Люди, которые руководствуются своими колониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки. Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа», — сказал Путин.