Москва, 19 мая, 2023, 15:02 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России 19 мая сообщили об успехах российских войска на южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях. Данные привёл официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях удары российских авиации и артиллерии группировки «Восток» поразили подразделения ВСУ в районах Шевченко и Новосёлки в ДНР, а также Малой Токмачки и Новоданиловки в Запорожской области. За сутки на данных направлениях украинские войска потеряли до 120 военнослужащих, три бронемашины и две гаубицы Д-30. На Херсонском направлении потери за сутки составили до 30 украинских военных, три автомобиля и гаубица Д-20.

В районе Константиновки в Донецкой Народной Республике российские военные уничтожили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее ИА Регнум сообщило, что ВС России уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ. Ликвидация произошла в районе населённого пункта Мервичи в Львовской области. Кроме того, за минувшие сутки российские военные также уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов в районе населенного пункта Красноармейск.