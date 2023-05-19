Москва, 19 мая, 2023, 14:56 — ИА Регнум. В условиях внешней агрессии происходит только укрепление многонационального российского народа, заявил 19 мая президент России Владимир Путин.

«Представители более сотни народов России уже удостоены высоких наград за участие в специальное операции», — сказал российский лидер.

Президент в Пятигорске проводит заседание совета по межнациональным отношениям.

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