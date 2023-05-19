Москва, 19 мая, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в ночь на 19 мая произвели удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, сорвав формирование резерва украинских войск в зоне спецоперации. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В результате ударов нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий»,— сказано в сообщении.

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Помимо этого, за прошедшие сутки российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Боковое в Донецкой Народной Республике. ВС России также нанесли поражение технике и живой силе противника в районах населённых пунктов Калиновка и Красное, а также Часов Яр.

Всего было уничтожено около 130 бойцов ВСУ. Автопарк украинской армии потерял десять автомобилей, разбита также одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании.

Отмечается, что на донецком направлении за прошедшие сутки авиация совершила пять вылетов, а артиллерия группировки войск «Южная» выполнила 68 огневых задач.

Как ранее сообщило ИА Регнум, за прошедшие сутки бойцы ВС России уничтожили хранилище с топливом для военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) во Львовской области. Также в Минобороны сообщили о том, что штурмовые отряды продолжили вести бои за освобождение города Артёмовска от подразделений украинской армии.