ДНР, 19 мая, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Ночью 19 мая российские войска нанесли новые удары по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений Вооруженных силы Украины (ВСУ), складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск, сообщил 19 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (19.05.2023 г.)

По его словам, речь идёт об уничтожении хранилища топлива для украинской военной техники во Львовской области, а в районе населенного пункта Боковое Донецкой Народной Республики — склада ракетно-артиллерийского вооружения. Помимо этого получил поражение склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населённого пункта Мервичи Львовской области.

Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника на артёмовском направлении, прикрывая фланги штурмовых отрядов, информирует оборонное ведомство. Общие потери на донецком направлении составили 130 украинских военных.

Также известно, что суточные потери украинской армии на купянском направлении составили до 65 человек, на краснолиманском — до 85, на южнодонецком и запорожском — до 120, на херсонском — до 30.

Сообщается о перехвате семи реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десяти беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, специальная военная операция (СВО) на Украине длится 450-й день. Накануне Минобороны известило о потере на донецком направлении до 200 военнослужащих и наемников. Продвижение российских войск в Артёмовске признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По её словам, у российской армии больше оружия и личного состава.