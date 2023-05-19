Сыктывкар, 19 мая, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) наращивает военное присутствие около границ России. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе совещания в Сыктывкаре по ситуации на северо-западе страны.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Россия, Украина

«Дополнительные угрозы формируются в связи с наращиванием силового потенциала НАТО вблизи российских границ», — сказал он.

Патрушев добавил, что на фоне этого самыми уязвимыми являются приграничные территории Калининградской и Псковской областей, а также Республики Карелии.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран, входящих в НАТО, во время саммита в Вильнюсе в июле 2023 года примут многолетнюю программу военной помощи Украине. Он также поприветствовал поставку крылатых ракет на Украину и планы по обучению украинских пилотов для полётов на самолётах натовского образца. Генсек альянса уточнил, что ещё одной темой саммита станет наращивание милитаризации стран, которые входят в блок.