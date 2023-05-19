Москва, 19 мая, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Военно-промышленный комплекс (ВПК) России существенно нарастил производство для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине почти по всем позициям и продолжит наращивать. Об этом 19 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Продолжаем материально-техническое обеспечение вооруженных сил. В утверждённом графике производства учтена дополнительная потребность министерства обороны. Эти изменения были поддержаны президентом», — сказал Мишустин.

Он отметил, что правительство значительно увеличило финансирование заявок гособорозаказа, на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс выделили беспрецедентные средства для развития мощностей. Глава правительства также заявил о необходимости контролировать исполнение сроков выполнения заказа, в том числе нужно выезжать на промышленные площадки.

«Набранный темп нельзя снижать и необходимо продолжить и дальше прилагать все усилия для опережающего производства требуемых образцов», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин также заявил, что регионы вместе с Минздравом и Минтрудом обязаны обеспечить социальную поддержку военнослужащих, находящихся в медучреждениях. Также от потребовал обеспечить социальную поддержку участников СВО и их семей.

Как сообщало ИА Регнум, в марте зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ВПК в России «раскочегарился» и развивается с учётом потребностей СВО. Большинство предприятий перешли на трёхсменный режим работы, производят современное вооружение.