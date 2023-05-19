Сыктывкар, 19 мая, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Сыктывкаре 19 мая рассказал об активизации украинских диверсантов и их попытках дестабилизировать обстановку в России. По его словам, в связи с этим серьёзно выросли риски терактов в многолюдных местах и на критически важных объектах.

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В частности, как сообщил Патрушев, российские спецслужбы за прошедший год не допустили проникновение на северо-запад России 13 человек, которые могли быть украинскими агентами.

«В условиях возрастания военных и террористических угроз усилена работа по выявлению попыток проникновения в страну участников незаконных вооруженных формирований, членов террористических и экстремистских организаций», — подчеркнул он.

Патрушев отметил, что в том числе возросли риски терактов с использованием беспилотников. Он пояснил, что так Киев пытается обострить обстановку в России, в особенности в приграничных с Украиной регионах.

«Потенциальными объектами для терактов являются объекты топливно-энергетического комплекса, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса», — добавил секретарь Совбеза.

Говоря во время совещания о работе украинских диверсантов, Патрушев напомнил, что в последнее время они систематически обстреливают российские населённые пункты, используя артиллерию и реактивные системы залпового огня, и потребовал принять меры по недопущению на территорию России законспирированных экстремистов и террористов. Патрушев также отметил, что нужно учитывать рост потока мигрантов в Россию после начала спецоперации на Украине.