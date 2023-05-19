Серпухов, Московская область, 19 мая, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Кроме главы налоговой службы Серпухова под подозрение в коррупции попали и другие чиновники ФНС, сообщил Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По информации источника, в причастности к преступной схеме проверяют начальника отдела выездных проверок Наталью Коротневу, начальника отдела предпроверочного анализа Елену Рыжову, начальника отдела обеспечения процедуры банкротства Павла Нефедова, а также старшего инспектора отдела по регистрации и учета налогоплательщиков Атеша Вугароглы Гасымова.

«При проведении проверок в отношении коммерческих компаний они участвовали в схеме вымогательства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая сумма взяток может превысить десять миллионов рублей.

Как сообщало ИА Регнум, главу налоговой службы подмосковного Серпухова Александра Кирша 19 мая задержали за коррупцию. Его подозревают в восьми эпизодах взяточничества.

Следователи 17 мая СК России предъявили обвинение начальнику отдела Брянской таможни в получении взятки в особо крупном размере. Следователи установили, что 14 мая 2023 года обвиняемый, находясь в своём автомобиле, получил от гендиректора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде денег и других ценностей на сумму не менее 1 100 000 рублей.

В мае суд приговорил бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко к девяти годам колонии за взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Суд установил, что с 2018 по 2020 год Максименко получил взятку от предпринимателя на сумму более 2,1 млн рублей, а взамен обеспечил заключение с ним контрактов на строительство объектов для ФСИН. Его оштрафовали на 43 млн 378 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с осуждённого более 330 млн 83 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, причинённого его действиями.