Москва, 19 мая, 2023, 14:37 — ИА Регнум. На уходящей неделе telegram-каналы России писали про воспитателей поросят, сданную на металлолом авиабомбу, борьбу глухарей с автомобилями и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из м/с «Свинка Пеппа», реж. Нэвил Эйстли и Марк Бейкер, 2004, Великобритания Семья Пеппы

Центральный федеральный округ

У службы проката пропало несколько электросамокатов. Их нашли в Москве-реке, и специалисты отправились, чтобы их достать. Но вместо самокатов водолазы подняли со дна два автомата и пять магазинов с патронами. «Рай и мкАД» сообщает, что на место сразу вызвали полицию. Идет проверка.

Для чего нужны заборы? Чтобы обезопасить жилье от воров. Но в подмосковных Химках объявились воры, которые воровали заборы. Трое граждан спиливали металлические ограждения на дачных участках и сдавали в пункты приема металла. Ущерб, по сообщению «Через тернии в Химки», составил 23 млн рублей. Преступники задержаны.

Вообще фантазия граждан, промышляющих поиском металла, поражает. В Обнинске молодой человек украл целый автомобиль. Вор забрался в гараж, обнаружил там сломанную машину, увез к себе и уже готовился разбирать на запчасти, как был задержан. «Теперь волнуемся за автомобили в наших дворах. А ну как кто-нибудь решит сдать на цветмет и их», — беспокоится «Калужский мечтатель».

В Белгородской области разместили «вакансию мечты». Ищут воспитателя поросят на свинокомплекс. «Страновед» передает, что воспитателю предлагают трехразовое питание, бесплатный фитнес и почти 50 тысяч рублей. В вакансии говорится, что ждут людей, которые хотят приносить реальную пользу каждый день, а не сидеть в пыльном офисе.

Другой отличный вариант летнего досуга нашла «Рязанская сплетница». Волонтеров ждут на раскопки в Рязанском кремле. Археологи будут искать следы жизни XV века. Ранее здесь нашли первую берестяную грамоту, и она… рассказывала о конце света, который ждали в 1492 году.

Северо-Западный федеральный округ

Суд заставил жителя Санкт-Петербурга гулять с собакой. Дело в том, что мужчина завел лабрадора и не водил его на улицу. Собака гадила в квартире, от чего по всему подъезду разносились не самые лучшие ароматы. Замечания соседей хозяин собаки игнорировал. В итоге суд. 1703 узнал, что судья также обязал нарушителя провести дезинфекцию своей квартиры.

А в центре Архангельска в обычной девятиэтажке проживала свинья. «Дед Помор» рассказывает, что ее нашли пожарные, прибывшие тушить огонь. О проживании животного соседи не знали. Оказалось, что еще семь лет назад проживающей в доме пенсионерке дочь подарила «карликовую свинью, однако та оказалась обычной и вымахала под сто килограммов. Пенсионерка всё равно не хотела с ней расставаться и, если бы не пожар, о столь экзотическом обитателе дома никто бы, пожалуй, не узнал.

Приволжский федеральный округ

В башкирском Белебее обнаружили авиабомбу. Правда, учебную и без взрывателя. Но она все равно выглядела крайне внушительно. Самое любопытное — где нашли. Бомбу заметили осматривавшие пункт приема металлолома полицейские. «Остается только один вопрос — КАК авиабомбу изначально так спокойно приняли на металлолом?» — удивляется «Как в Волгу глядели».

Южный федеральный округ

Жители краснодарского ЖК «Каскад» устали от соседа-спортсмена, который каждый день приходит заниматься спортом на дворовую площадку. «Краснодар. Телетайп» пишет, что спортсмен одет в одни лишь кеды и обтягивающие плавки. Жители считают, что плавки — не совсем спортивная форма, сосед с ними не согласен. Это противоречие пока никак не разрешат.

Другая история про странности пришла из Ростова-на-Дону. «Ростов главный» передает, что гражданин ради куража решил выстрелить себе в голову. Дело было, конечно, во время выпивки. Гость заметил у хозяина пистолет и решил «пошутить»: взвел курок, выстрелил в голову. К его сожалению, пистолет был заряжен. Стрелок попал в больницу, пулю вытащили.

Северо-Кавказский федеральный округ

Чеченская Республика оказалась единственным регионом Северо-кавказского федерального округа, где в первом квартале текущего года не попалось ни одной поддельной банкноты. В других регионах их сравнительно много. К примеру, на Ставрополье обнаружили более полусотни, сообщают «Стрелы Казбека».

Житель Ставрополя переиграл настойчивых операторов колл-центра, которые требовали погасить кредит. Мужчине названивали несколько раз в день, хотя допустимо звонить не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми в месяц. Гражданин написал заявление, банк оштрафовали. «Ставрополь. Важное» узнал, что на банк наложили 50-тысячный штраф.

Уральский федеральный округ

В Челябинске проведут массовую регистрацию браков. 16 пар одновременно поженятся в один день — 8 июля. Сейчас, по словам «Нашего Челябинска», проводится конкурс, на котором отберут участников этого необычного мероприятия.

Две минуты разъяренный глухарь атаковывал автомобиль в югорскому лесу. Разъяренная птица сидела на капоте, смотрела на сидящих внутри и пыталась пробить лобовое стекло клювом. Не получилось. После безуспешных попыток глухарь улетел. «Столица деревень» рассказывает, что подобные нападения глухарей — не редкость, когда птицы защищают свою территорию.

Сибирский федеральный округ

На окраине Новосибирска посреди тротуара поставили туалетную кабинку. «Атас. Сибирь» узнал, что причиной стала ошибка подрядчика с… выбором места. Ожидается, что скоро для кабинки подберут более подходящее расположение.

Дальневосточный федеральный округ

В Хабаровском крае за последний год стало вдвое больше подростков с ожирением. Врачам, в отличие от продавцов фастфуда, такая тенденция не нравится, и они намекают, что лишние килограммы серьезно сказываются на здоровье. «Бодипозитив и точка», — считает «Тридевятое царство».

На Усть-Камчатск просыпался вулканический пепел. Причем извержений вулканов не было. «Камчатка №1» считает, что пепел принесло из районов, где он сильно сыпался месяц назад после извержения Шивелуча. Пепла было так много, что и теперь его может ветром приносить в разные места.

«Смотровая вышка» узнала, что отправиться в тур на остров Завьялова, где обещают полнейший отдых от цивилизации, очень непросто. Желающих отдохнуть от цивилизации оказалось так много, что очередь на бронирование растянулась на… полтора года! Сейчас купить тур на остров можно только на лето 2026 года.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 26 мая.