Минобороны сообщило о боях штурмовых отрядов в западной части Артёмовска
Минобороны России сообщило о боях штурмовых отрядов в западной части Артёмовска
ДНР, 19 мая, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В западной части Артёмовска российские штурмовые отряды в течение минувших суток вели бои за освобождение города от ВСУ, сообщил 19 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На артёмовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города», — сказал Конашенков.
Он добавил, что фланги штурмовых отрядов прикрывали подразделения «Южной» группировки войск.
По данным российских военкоров, ВСУ подтягивают подкрепление на артёмовский участок фронта, где идут тяжелейшие бои. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ пытаются прорвать фланги российских войск в Артёмовске.
Замглавы минобороны Украины Анна Маляр заявила 18 мая, что российские войска стянули в город большую часть своих резервов. Она утверждает, что юго-западная часть Артёмовска находится под контролем ВСУ.