ДНР, 19 мая, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В западной части Артёмовска российские штурмовые отряды в течение минувших суток вели бои за освобождение города от ВСУ, сообщил 19 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС Артёмовск

«На артёмовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города», — сказал Конашенков.

Он добавил, что фланги штурмовых отрядов прикрывали подразделения «Южной» группировки войск.

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По данным российских военкоров, ВСУ подтягивают подкрепление на артёмовский участок фронта, где идут тяжелейшие бои. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ пытаются прорвать фланги российских войск в Артёмовске.

Замглавы минобороны Украины Анна Маляр заявила 18 мая, что российские войска стянули в город большую часть своих резервов. Она утверждает, что юго-западная часть Артёмовска находится под контролем ВСУ.