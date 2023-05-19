Москва, 19 мая, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации уничтожили свыше 85 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 19 мая на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 85 солдат ВСУ
Минобороны.рф
Игорь Конашенков

Кроме того, по его словам, на этом направлении украинская армия лишилась самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Удары по подразделениям противника российские войска нанесли в районах Невского, Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике и Григоровки в Донецкой Народной Республике.

На купянском направлении потери Киева за сутки составили до 60 военнослужащих. Также российские подразделения уничтожили САУ «Гвоздика». Российские авиация и артиллерия ударили по расположениям ВСУ в районе Двуречной, Новомлынска, Кисловки и Берестового в Харьковской области.

«В районах населённых пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп», ― добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 18 мая, на купянском и краснолиманском направлениях потери Вооружённых сил Украины превысили 135 военных. Поражения живой силе противника российские военные нанесли в районе Новомлынска и Котляровки Харьковской области, а также Площанки и Кузьмино в Луганской Народной Республике.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на краснолиманском направлении украинская армия усилила атаки беспилотниками.

19 мая российские военные пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть вглубь Запорожской области.