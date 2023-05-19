Москва, 19 мая, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации уничтожили свыше 85 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 19 мая на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Кроме того, по его словам, на этом направлении украинская армия лишилась самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Удары по подразделениям противника российские войска нанесли в районах Невского, Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике и Григоровки в Донецкой Народной Республике.

На купянском направлении потери Киева за сутки составили до 60 военнослужащих. Также российские подразделения уничтожили САУ «Гвоздика». Российские авиация и артиллерия ударили по расположениям ВСУ в районе Двуречной, Новомлынска, Кисловки и Берестового в Харьковской области.

«В районах населённых пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп», ― добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 18 мая, на купянском и краснолиманском направлениях потери Вооружённых сил Украины превысили 135 военных. Поражения живой силе противника российские военные нанесли в районе Новомлынска и Котляровки Харьковской области, а также Площанки и Кузьмино в Луганской Народной Республике.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на краснолиманском направлении украинская армия усилила атаки беспилотниками.

19 мая российские военные пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть вглубь Запорожской области.