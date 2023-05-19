ВС России уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ
Минобороны России сообщило об уничтожении хранилища с топливом для военной техники ВСУ
Москва, 19 мая, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили хранилище с топливом для военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Львовской области. Об этом в ходе брифинга 19 мая журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В районе населённого пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники», — уточнили в Минобороны.
Кроме того, за минувшие сутки российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск (ДНР).
Как сообщало 18 мая ИА Регнум, российские военные с помощью крылатых ракет уничтожили значительные запасы иностранного вооружения на Украине. В оборонном ведомстве уточнили, что российские силы нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Уточняется, что цель ударов достигнута, а все назначенные объекты поражены.