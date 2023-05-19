Москва, 19 мая, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили хранилище с топливом для военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Львовской области. Об этом в ходе брифинга 19 мая журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В районе населённого пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники», — уточнили в Минобороны.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск (ДНР).

Как сообщало 18 мая ИА Регнум, российские военные с помощью крылатых ракет уничтожили значительные запасы иностранного вооружения на Украине. В оборонном ведомстве уточнили, что российские силы нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Уточняется, что цель ударов достигнута, а все назначенные объекты поражены.