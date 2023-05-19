Москва, 19 мая, 2023, 14:29 — ИА Регнум. За последние сутки российские военные на донецком направлении уничтожили до 130 украинских военных. Об этом 19 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б»

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено до 130-ти украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также у Бокового в ДНР российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Игорь Конашенков рассказал, что ВС России за прошедшие сутки на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации уничтожили свыше 85 солдат ВСУ. Также украинская сторона потеряла самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».