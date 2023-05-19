Анкара, 19 мая, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Зерновую сделку удалось продлить благодаря особым отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Запад же многое теряет из-за несбалансированного подхода к Москве, заявил 19 мая турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, Турция придерживается сбалансированного подхода, который очень пригодился в ситуации с Черноморской зерновой инициативой.

«Эта инициатива была продлена на два месяца. Как это было возможно? Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным», — заявил Эрдоган.

Россия согласилась продлить зерновую сделку ещё на 60 дней. Об этом решении Эрдоган сообщил в день проведения переговоров — 17 мая.

Согласие Россия дала за день до окончания срока действия договорённости (подписала в июле 2022 года, срок истекал 18 мая). По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос с возвратом «Россельхозбанка» в систему SWIFT и разблокировки экспорта российских удобрений и продовольствия продолжают обсуждать.