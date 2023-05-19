Киев, 19 мая, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских войск в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики (ДНР). Она заявила об этом 19 мая в эфире телеканала «Рада».

Валентин Спринчак/ТАСС Артемовск. Танк Т-90МС на освобожденной части города

«В предместье города мы продолжаем боевые действия, это север и юг… Там очень тяжело выполнять боевые задания и каждый метр — почти как километр. Некоторое продвижение (российских военных — Прим. ред.) в городе, видно и понятно», — сказала она.

Маляр добавила, что у российской армии, по её утверждению, в городе больше оружия и личного состава.

Как передавало ИА Регнум, ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о тяжелейшем встречном бое 19 мая в Артёмовске. По его информации, российские войска частично уступили ВСУ фланги и высоты в городе и это позволило украинской армии фактически непрерывно подтягивать подкрепления.

Российские штурмовые отряды продолжают бои за освобождение Артёмовска. Они спрогнозировали полное освобождение города от ВСУ на этой неделе. Под контролем ВСУ в последние дни оставались только микрорайон Новый и следующий за ним частный сектор, однако при этом украинские военные продолжили ожесточенное сопротивление.