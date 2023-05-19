Сеул, 19 мая, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на российском рыболовецком судне в гавани Камчхон в Пусане в Южной Корее, сообщило агентство Newspim.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Судно загорелось во время стоянке на якоре в порту. Инцидент произошёл в ночь на 19 мая. Предположительно, возгорание началось в месте хранения оборудования на носовой палубе. С корабля успешно эвакуировали 65 человек, никто из них не пострадал.

На место пожарная служба направила 108 человек и 38 пожарных машин, тушение продолжалось около шести часов.

Пожарные и полиция выясняют причину пожара и размер ущерба.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание произошло в апреле на судне «Калтан», принадлежащем ООО «Дальрыбпром» с портом приписки во Владивостоке. На борту судна было 25 человек экипажа. Судно вышло в сторону Охотского моря с грузом морепродуктов на борту. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации.