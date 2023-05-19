Тбилиси, 19 мая, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Генеральный директор авиакомпании «Азимут» Павел Екжанов после приземления первого за четыре года самолёта из Москвы в Тбилиси и начала провокаций митингующих рассказал ИА Регнум, что экипаж будет в безопасности, потому что останется в самолёте до следующего рейса. По словам гендиректора, сотрудники авиакомпании грамотные и знают, как вести себя в непредвиденных ситуациях.

ТАСС Самолет авиакомпании «Азимут», прибывший из Москвы в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели

Ранее 19 мая самолёт российской авиакомпании впервые с 2019 года совершил прямой рейс между Россией и Грузией. У аэропорта Шота Руставели собрались люди с провокационными плакатами и украинскими флагами. Митингующие требовали прекратить прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Пассажиры первого за 4 года самолета Москва-Тбилиси подверглись нападкам журналистов, которые задавали провокационные вопросы, а толпа перед зданием аэропорта выкрикивала «Мы вам не рады».

«Я не думаю, что кто-то сможет задать экипажу провокационные вопросы, потому что они будут всё это время в самолёте. Экипаж будет ограничен от посторонних лиц и будет находиться в самолёте до следующего рейса. Что касается специальных указаний в связи с провокациями, то их мы не давали. У нас люди грамотные, знают, как себя вести, поэтому в специальных указаниях не нуждаются», — рассказал ИА Регнум Екжанов.

Компания «Азимут» начала полёты в Грузию 19 мая. Грузинские власти также выдали разрешение российскому авиаперевозчику Red Wings.

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Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в 2019 году после того, как в республике начали антироссийские волнения и власти РФ решили, что гражданам страны более не безопасно находиться в Грузии. Президент Владимир Путин снял ограничение на полёты 10 мая, затем МИД РФ отменил рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страну.

Правительство Грузии положительно оценило данные шаги, отметив, что в том числе это будет способствовать укреплению связи между грузинами, живущими в России, с их родиной. При этом резкой критике начало авиасообщения подвергли страны Запада и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Последняя назвала отмены запрета на прямые рейсы провокацией, а прибытие первого самолёта нежелательным.