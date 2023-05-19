Сыктывкар, 19 мая, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время своей речи на совещании в Сыктывкаре 19 мая указал на попытки Соединённых Штатов обвинить Советский Союз в сбросе атомных бомб на Японию. Он подчеркнул, что США не извинились и не собираются ни перед кем извиняться за совершённую ими бомбёжку Японии, а вместо этого пытаются утверждать, что виноваты не они.

Хиросима после атомной бомбардировки

«Не извинились и не собираются извиняться за содеянное, так как внушают японцам, что против них атомное оружие применил Советский Союз, а не Штаты. Вот такая она — американская помощь и демократия», — констатировал Патрушев.

Он напомнил, что в августе 1945 года абсолютно без военной необходимости США совершили атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, что стало катастрофой и повлекло массовую гибель огромного количества ни в чём не повинных мирных людей.

Тот день стал исключительным случаем боевого применения ядерного оружия Соединёнными Штатами. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 сбросил на японскую Хиросиму атомную бомбу «Малыш». Три дня спустя, 9 августа, атомную плутониевую бомбу «Толстяк» сбросили на город Нагасаки. В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая случаи онкологии и лучевую болезнь, составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.