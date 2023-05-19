Оттава, 19 мая, 2023, 14:02 — ИА Регнум. В связи с проведением Россией спецоперации на Украине Канада включит в свои санкционные списки более чем 70 российских физических лиц и компаний. Об этом 19 мая сообщило агентство The Canadian Press со ссылкой на пресс-службу премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

«Санкции будут применены против 17 физических и 18 юридических лиц, связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии и наработки вооруженным силам России, против членов семей указанных лиц и представителей кремлевской элиты», — говорится в публикации.

Также в этот список будут включены 30 физических и восемь юридических лиц, которые, по мнению канадских властей, причастны к «продолжающимся нарушениям Россией прав человека, в том числе к перемещению и установлению опеки над украинскими детьми в России».

Как сообщило ИА Регнум, в начале апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении антироссийских санкций. Под новые ограничения попали 14 физических и 34 юридических лица. В правительстве Канады, сообщили, что ограничения введены в отношении главы Татарстана Рустама Минниханова, заместителя министра обороны России Николая Панкова и ряда иных лиц, а также в отношении нескольких компаний, которые оказывают российскому государству «военные услуги».