Сыктывкар, 19 мая, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Вашингтон работает над химическим и биологическим оружием и даже уже использует его, в том числе на Украине. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

Виталий Невар/ТАСС Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

«США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что иностранные военные работают с компонентами биологического оружия вблизи российских границ. По его словам, у России есть все основания утверждать, что в непосредственной близости к границам страны разрабатывались компоненты биологического оружия. В этой работе участвуют военные ведомства, их подрядчики.

Итоги таких исследований закрытые, финансируют эту работу военные ведомства третьих стран. В отдельных проектах напрямую участвуют иностранные военные специалисты. Так было с биологической деятельностью в лабораториях США на подконтрольных Киеву территориях. Для России такая ситуация неприемлема, подчеркнул Рябков, речь идёт об угрозе национальной безопасности.