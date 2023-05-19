Медведев резко ответил на слова фон дер Ляйен о переговорах Москвы и Киева
Медведев: судьбу Украины можно обсуждать только с США
Москва, 19 мая, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Обсуждать судьбу Украины можно только с её хозяевами — с Вашингтоном, написал 19 мая заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
После слов председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 о том, что равноправные переговоры между Россией и Украиной недопустимы, Медведев отметил, что с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС, не поспоришь.
«Тётка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты. Конечно, это так», — отметил Медведев.
Он пояснил, что никакого равенства между Россией и нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением, быть не может.
«Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано», — заявил он.
Впрочем, никакие переговоры сейчас вообще не нужны по Украине, резюмировал Медведев.
Как ранее сообщило ИА Регнум, 19 мая фон дер Ляйен в Хиросиме заявила, будто бы Киев «больше всего хочет мира», уточнив, что Украина хочет «справедливого мира». Она добавила, что нельзя допустить мирных переговоров, уравнивающих «агрессора и жертву».