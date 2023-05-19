Москва, 19 мая, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила 19 мая о том, что на её имя пришла бандероль со следами взрывчатки. Об этом она написала в Telegram-канале.

Mil.ru Маргарита Симоньян

«На работу прислали бандероль со следами взрывчатки», — говорится в сообщении.

По словам Симоньян, следы взрывчатки обнаружила служба безопасности.

Позже она написала, что в посылке из Гонконга взрывного устройства там не оказалось.

«Это некая «вибропуля» для сексуальных приключений, а по мне так пенал какой-то», — пояснила Симоньян.

Как в апреле сообщало ИА Регнум, отделения полиции Северо-Восточного и Западного округов российской столицы приняли обращения от граждан, которым отправили посылки с бюстом советского полководца Георгия Жукова. Полиция Москвы 19 апреля приступила к проверке в связи с рассылкой российским политологам и журналистам подозрительных бюстов. Отмечается, что они схожи со статуэткой, которую перед взрывом в Санкт-Петербурге вручили военкору Владлену Татарскому.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов 16 мая дал понять, что Киев причастен к убийствам известных россиян. По его словам, украинская сторона «достала» многих медийных личностей.