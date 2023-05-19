Сыктывкар, 19 мая, 2023, 13:50 — ИА Регнум. После уничтожения боеприпасов с низкообогащённым ураном, которые коллективный Запад поставил Киеву, образовалось радиоактивное облако, уже движущееся в сторону Западной Европы. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания в Сыктывкаре по ситуации на северо-западе страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как указал Патрушев, главы стран «Группы семи» (G7) на саммите в Хиросиме будут под давлением США обсуждать в том числе помощь Украине и американцы уже не первый раз «помогают» другим странам.

«Украине тоже «помогли», надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обеднённым ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — сказал он.

Секретарь Совбеза отметил, что также США ведут разработку и используют химическое и биологическое оружие, и в том числе на Украине. При этом Патрушев напомнил, что США не извинились перед Японией за атомную бомбардировку городов Хиросимы и Нагасаки.

«И не собираются извиняться за содеянное, так как внушают японцам, что против них атомное оружие применил Советский Союз, а не Штаты», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая Вооружённые силы России поразили склад боеприпасов ВСУ в окрестностях города Хмельницкого. Вероятно, на нём находились снаряды с обеднённым ураном, которые в марте Киеву пообещал поставить Лондон.

В результате этого произошёл резкий скачок радиации. В Хмельницком и Тернополе работают дозиметрические патрули, которые замеряют уровень радиации в тех местах, куда дул ветер от горящих арсеналов. Сообщалось, что в самом Хмельницком зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения, который продолжает расти.