Брянск, 19 мая, 2023, 13:44 — ИА Регнум. В последнее время в России, особенно в приграничных районах, активизировались украинские диверсионные группы, а ВСУ систематически обстреливают населённые пункты, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и беспилотники. Об этом 19 мая заявил на совещании по вопросам безопасности в Брянске секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Kremlin.ru Николай Патрушев

«Мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике», — сказал он.

Патрушев также отметил, что участились попытки попасть в Россию со стороны радикальных и экстремистских групп, которые планируют вести в нашей стране подрывную и террористическую деятельность. Есть факты вмешательства в работу объектов по обеспечению жизнедеятельности.

Секретарь Совбеза потребовал принять меры, чтобы не допустить на территорию России законспирированных экстремистов и террористов. Он также отметил, что нужно учитывать рост потока мигрантов в Россию после начала спецоперации на Украине.

«Особое внимание уделить профилактике противоправной деятельности в среде мигрантов и вынужденных переселенцев», — отметил Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая в Брянской области украинский беспилотник атаковал пропускной пункт. Он взорвался на крыше здания, пострадавших не было. 15 мая в регионе российская система ПВО сбила БПЛА.

В Белгородской области регулярно сообщают о попытках украинских диверсантов перебраться через границу, но им противостоят российские пограничники.

О подобном случае в Белгородской области сообщили 18 мая. При этом жителям региона стали рассылать сообщения якобы от МЧС, что диверсанты прорвались. В ведомстве опровергли эту информацию и призвали доверять только данным, опубликованным на официальных источниках.